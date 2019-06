Dois polícias ucranianos foram detidos por disparem alegadamente contra um rapaz de cinco anos de forma fatal. Segundo a acusação, os agentes estariam bêbados e a usar as armas de serviço contra latas e garrafas no jardim de prédio.

A criança, Kyrylo Tliavov, foi levada para o hospital com um ferimento na cabeça na semana passada. Sucumbiu aos ferimentos na passada segunda-feira.

O caso motivou protestos de ativistas junto à residência oficial do ministro do Interior da Ucrânia. Os manifestantes acenderam velas e tochas, e depositaram brinquedos à porta do edifício para homenagear a criança.

O homicídio também levou ao despedimento do chefe da polícia da região de Kiev, onde o incidente teve lugar a 80 quilómetros da capital. Pediu para ser transferido para a zona de Donbass onde os ucranianos estão a lutar num conflito com separatistas russos.

O presidente da Ucrânia também já comentou o ataque contra a criança. "Eu, como pai e presidente, quero garantir-vos que irei fazer tudo para assegurar que os culpados serão justamente castigados", afiançou Volodymyr Zelenskiy no Facebook. "Nada que suavize. Nenhuma tentativa de esconder o que se passou. Esta tragédia deve tornar-se uma lição. Aqueles que tomam conta da segurança dos cidadãos devem lembrar-se da sua responsabilidade", escreveu.

Ativistas têm pedido nas redes sociais a demissão do ministro do Interior, Arsen Avakov, que ainda não comentou o caso.

A polícia ucraniana já tinha sido alvo de protestos no país, incluindo em 2012 quando agentes foram acusados de ser coniventes com a violação e assassinato de uma rapariga de 18 anos por os pais do perpetrador terem conexões políticas.