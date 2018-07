A equipa da Polícia Marítima em missão na Grécia resgatou na madrugada de sábado 61 migrantes, 28 dos quais crianças, indicou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).Em comunicado, a AMN adianta que, na madrugada de sábado, a Viatura de Vigilância Costeira (VVC) da Polícia Marítima detectou um bote ao largo de Eftalou, ainda em águas turcas, com 61 migrantes, que foram depois resgatados em território grego.Segundo a AMN, os 61 imigrantes, 17 dos quais homens, 16 mulheres e 28 crianças, são oriundos do Afeganistão, Congo e de Burkina Faso.A AMN explica que, após o barco ter sido detectado, foram "de imediato passadas as coordenadas aos agentes da Polícia Marítima em missão na embarcação 'ARADE', que navegaram para as proximidades", tendo efetuado o transbordo dos migrantes para a sua embarcação, quando estes entraram em águas territoriais gregas.A Autoridade Marítima Nacional adianta que migrantes desembarcaram em segurança no porto grego de Skala Skaminia.A missão da Polícia Marítima na Grécia no âmbito da agência europeia de controlo de fronteiras FRONTEX tem como objectivo apoiar a guarda costeira grega com o objectivo de controlar e vigiar as fronteiras marítimas gregas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço.