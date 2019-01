As autoridades espanholas querem perceber de que forma podem ser responsabilizados os proprietários do terreno onde foi feito o poço que vitimou no passado dia 13 de janeiro, o pequeno Julen , em Málaga, Espanha

Para isso, a Guardia Civil pede a acusação do proprietário do terreno onde o poço foi feito, o tio do bebé de dois anos e de António Sánchez, responsável pela perfuração ilegal naquela zona, avança o jornal El Mundo.