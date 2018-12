Stresemannplaats, em Roterdão.



Em setembro, a polícia holandesa avançou ter detido sete muçulmanos radicais da região de Arnhem. O grupo planeava comprar explosivos e armas de fogo, nomeadamente AK-47, para atacar um "grande evento", possivelmente o Pride Amsterdam.

A polícia anti-terrorismo deteve este sábado quatro suspeitos de planearem "ato terrorista" em Roterdão, na Holanda. Após as detenções as autoridades procederam às buscas no local onde se encontrava o grupo emDe acordo com o jornal holandês De Telegraaf, ainda é desconhecido exactamente qual o plano dos quatro homens, mas a polícia encontra-se a investigar a natureza da "ameaça".A identidade dos quatro suspeitos não foi divulgada por, de acordo com as autoridades, a investigação estar a decorrer.