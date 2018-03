A Scotland Yard abriu uma investigação à morte do exilado russo, Nikolai Glushkov, que foi encontrado morto em casa, na capital britânica, na passada segunda-feira.

A investigação é de homicídio depois do médico de medicina legal ter determinado como causa de morte a compressão do pescoço.

O caso foi entregue à unidade de contra-terrorismo da polícia britânica "devido às ligações que o sr. Glushkov tinha."

O russo, de 68 anos, estava a ser processado pela companhia aérea russa, Aeroflot, que o acusava de ter desviado 100 milhões de euros quando era director-geral-adjunto. O empresário, amigo de Boris Berezovsky, um dos maiores inimigos do presidente russo, Vladimir Putin, e que também foi encontrado morto em 2013, já tinha sido condenado em 1999 por fraude e cumpriu cinco anos.



Em 2004 foi libertado e fugiu para Londres que lhe concedeu asilo político com receio de voltar a ser preso.



As autoridades não acreditam haver uma relação com o caso do envenenamento do ex-espião russo, Sergei Skripal. "Nesta fase não há nada que sugira uma ligação da tentativa de homicídios em Salisbury, nem nenhuma evidência que ele tenha sido envenenado", disse a polícia em comunicado.