Polícia acaba com manifestação a favor do clima com gás pimenta

PARIS - Intervention des CRS qui utilisent des gazeuses pour tenter de déloger les militants.



Em vídeos divulgados nas redes sociais pode-se ver alguns agentes a utilizarem os sprays com gás pimenta bastante perto da cara dos manifestantes e a prolongarem o jato, pressionando o doseador. O Ministério do Interior francês recomendou, em 2004, que os sprays sejam utilizados a mais de um metro da pessoa atingida, para minimizar os efeitos. É também recomendado que sejam utilizados apenas jatos curtos.



Um jornalista no local (o autor do vídeo acima) refere que muitos jornalistas foram proibidos de filmar ou fotografar no local.



De acordo com o Le Monde, a polícia francesa tem autorização para recorrer ao gás pimenta para pôr acabar com uma manifestanção caso os presentes não obedeçam às ordens. O gás pimenta pode até mesmo ser utilizado sem qualquer aviso na eventualidade de o protesto ser de origem violenta, refere aquele jornal francófono.



A manifestação começou ao meio-dia desta sexta-feira, dia em que foram registadas as temperaturas mais altas de sempre em França. As temperaturas atingiram os 44,3ºC



Uma onda de calor sufocante tem assolado o sul e o centro da Europa. O recorde anterior em França era de 45,1ºC, alcançado durante a onda de calor de 2003.



Polícias dispersaram manifestantes que se reuniram em Paris, França, para protestarem a favor do clima utilizando gás pimenta. As autoridades justificaram a sua atitude dizendo que os jovens convocados pelo grupo ambientalista Extinction Rebellion desobedeceram a ordens para desmobilizar.Os manifestantes estavam a bloquear a passagem de automóveis na ponte de Sully, com os braços entrelaçados entre si e sentados no chão. As autoridades terão pedido aos manifestantes que abandonassem o local, mas os mesmos não desmobilizaram. Quando os autores do protesto se recusaram a sair do local, as autoridades recorreram etnão ao uso ed gás pimenta.