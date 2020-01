A polícia francesa abateu um homem na cidade de Villejuif, nos arredores de Paris, depois de este ter, alegadamente, tentado esfaquear várias pessoas. Uma pessoa morreu, avança a Agence France Press.





Duas das vítimas encontram-se em estado grave, segundo a agência Reuters. Estão a ser tratadas em hospitais próximos do local, segundo Laure Beccuau, a procuradora que está a liderar o caso. "O suspeito tentou atacar outras vítimas durante a sua onda assassina, que conseguiram escapar", afirmou. Não revelou mais detalhes sobre o atacante, e não há indicação da sua identidade nem motivo para o ataque.

O ataque aconteceu esta sexta-feira no parque Hautes-Bruyères na comuna de Villejuif, a 8 quilómetros a sul da capital francesa.





#UPDATE Map locating the Paris suburb of #Villejuif where a man stabbed "several" passers-by in a park on Friday before being shot and killed by police pic.twitter.com/q5vdyStl6Z