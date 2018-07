A chanceler alemã, Angela Merkel, está numa das situações mais delicadas desde que assumiu a liderança da Alemanha, em 2005. Horst Seehofer, ministro do Interior e líder de um dos partidos da coligação que governa o país (CSU), ameaçou demitir-se do governo este fim-de-semana. A demissão pode enfraquecer o já frágil equilíbrio da administração alemã. O dilema que separa ambos os lados, unidos há sete décadas, é um dos temas mais divisivos da União Europeia: a crise dos refugiados que procuram uma nova oportunidade de vida na Europa.

Horst Seehofer, o líder da União Social Cristã (CSU) e ministro do Interior, anunciou este fim-de-semana que se poderia vir a demitir do governo de Angela Merkel na sequência de um desentendimento com a líder alemã sobre a política a adoptar pela Alemanha relativamente à entrada de refugiados no país.

Seehofer considera que o país deve manter fronteiras mais fortes e impedir a chegada de novos migrantes para já, enquanto a chanceler quer optar por uma abordagem mais pacífica e negociar a entrada e permanência destes migrantes com os restantes países europeus, incluindo Portugal. Em reunião com líderes da União Europeia (EU), Merkel terá negociado um acordo para que 14 países recebam alguns dos migrantes que chegaram à Alemanha via Áustria, na fronteira da Baviera, onde o CSU vai a eleições.

Caso a demissão de Seehofer venha mesmo a ocorrer, Merkel perderá um dos seus maiores adversários dentro da União, o que pode ser um alívio para a chanceler. Mas para o lugar do ministro do Interior poderá vir outro governante com os mesmos ideais e enfraquecer a coligação.



Esta demissão pode ainda ameaçar a liderança da Alemanha, que ficou enfraquecida depois das últimas eleições em que tentou chegar a consenso com o SPD, o partido socialista alemão.

Se a CSU decidir retirar o apoio ao CDU, o governo perde três ministros: o ministro do Interior, dos Transportes e também o da Economia. Na eventualidade de ser esta a decisão do partido, Merkel tem várias hipóteses, sendo a primeira delas governar em minoria, com o apoio do SPD, de Andrea Nahles. A chanceler de 63 anos pode ainda optar por uma nova coligação a três partes com o SPD e um terceiro partido ou ainda optar por ir novamente a eleições. Em última instância, a líder do CDU pode submeter-se à votação de uma moção de censura no parlamento. Seja qual for a decisão, todas são arriscadas.

Indo a eleições, Merkel arrisca-se a perder ainda mais terreno para alguns dos seus adversários, como o AfD. Caso seja apresentada uma moção de censura que ela perca, a bola fica do lado da oposição que terá de apresentar uma alternativa à chanceler. Porém, as divisões no parlamento alemão entre os partidos representados mostram que coligações serão difíceis. Se não for apresentada uma solução viável, o Bundestag tem de se dissolver e ir a eleições num prazo de 60 dias.

O porquê desta divisão na União

O CSU teme que a vaga de migrantes a chegar ao estado federal da Baviera possa reforçar a posição do partido de extrema-direita anti-islâmico Alternativa para a Alemanha (AfD na sigla germânica). As eleições para o estado da Baviera ocorrem a 14 de Outubro. Nas últimas legislativas, de Setembro de 2017, o AfD foi a terceira força mais votada, atrás do CSU e do SPD.

A Alemanha é o país da União Europeia que recebeu mais aplicações de refugiados, situação que potenciou o surgimento de partidos de extrema-direita anti-imigração e o reforço de partidos com essa mesma ideologia, como o AfD.

A relação difícil entre Merkel e Seehofer

Seehofer e Merkel são políticos experientes. O primeiro, com 68 anos, tem sido um opositor de longa data da chanceler, ao mesmo tempo que a apoia. No entanto, nos últimos três anos aumentou a tensão entre ambos, tendo havido já várias trocas de palavras públicas que mostravam o mal-estar entre os líderes.

Seehofer disse recentemente a colegas do CSU que não havia uma alternativa que não negar a entrada de migrantes na fronteira, ao contrário do que defende Angela Merkel: a sua integração através de colaboração com ouros estados, explica a Reuters.

O antigo ministro das Finanças alemão, Wolfgang Schaeuble, pediu consenso entre ambas as partes.

Caso a solução final seja mesmo a demissão de Seehofer e o fim da coligação entre CDU e CSU, será o fim de uma aliança de 70 anos e o fim de uma administração com 12 anos. A coligação está no poder desde 2005, com a chanceler Angela Merkel a assumir o papel de figura ao leme.

Os dois partidos estão representados de forma conjunta no Bundestag, o parlamento alemão. Nenhum dos dois partidos concorre entre si nas eleições dos 16 estados federais que concorrem na Alemanha. Por isso, a CSU concorre pelo estado federal da Baviera, enquanto a CDU concorre às eleições nos restantes 15 estados.