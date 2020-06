Quem senão os Rockefeller e outros judeus ortodoxos poderiam ter disseminado a Covid-19 pelo globo? As motivações são das mais básicas entre os seres humanos: fazerem mais dinheiro (através da venda de medicação contra a pandemia) e terem mais poder (conseguindo convencer governos, como o alemão, a implantar chips nos seus cidadãos).





Esta é apenas a última teoria de Peter Fitzek, que se autoproclamou rei da Alemanha em 2012, numa cerimónia com capa felpuda, ceptro, espada, trono e mestre de cerimónia, que está no canal do Youtube do reino. Esta teoria condensa muito do seu pensamento antirrepublicano, antissemita -- também é esotérico e alega ter curado apenas as suas mãos uma antiga namorada, abusada por satânicos.Fitzek nega, mas as autoridades acreditam que os que o seguem pertencem ao Reichbürger. Um movimento de extrema-direita criado nos anos 80, que rejeita a legitimidade da república.