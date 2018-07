As suspeitas sobre possíveis ligações entre Donald Trump e Vladimir Putin inquietam o mundo desde a eleição do presidente norte-americano. A campanha eleitoral do republicano está a ser investigada por suspeitas de conluio entre a mesma e o país liderado por Putin. Os dois líderes vão-se encontrar formalmente pela primeira vez desde que Trump venceu as eleições esta segunda-feira, 16 de Julho, em Helsínquia, Finlândia. Questionado pelos jornalistas como classificaria Putin – se amigo ou inimigo – Trump escolheu uma terceira hipótese: "um concorrente".

Apesar de ser o primeiro encontro formal, Trump e Putin já estiveram juntos em duas situações em que participavam em eventos com outros líderes mundiais.

O Kremlin já informou que haverá espaço para uma entrevista conjunta dos dois líderes no final do encontro, mas que não deverá existir um documento com declarações assinado por ambos.

Ainda não é público quais os temas que serão abordados de parte a parte, mas alguns temas que provavelmente serão debatidos são a relação do regime russo com a Síria de Bashar al-Assad – Putin é um apoiante enquanto Trump é um forte opositor, a interferência de forças russas no processo eleitoral norte-americano em 2016 e ainda as armas nucleares.

Segundo o Kremlin, o desejo do desarmamento nuclear global é um dos temas que, alegadamente, une os dois presidentes. No entanto, poucos foram os compromissos acordados entre as duas potências sobre este tema em anos recentes.

Outro tema que pode ainda vir a ser abordado é a relação entre ambos os países e o Reino Unido. Rússia tem relações tremidas com este país desde o caso do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal em Salisbury, em Março deste ano, que desencadeou uma crise diplomática que culminou com a expulsão de dezenas diplomatas de ambos os países.

Vários países concordaram com o Reino Unido, condenando a Rússia pela responsabilidade no envenenamento. No entanto, esta semana, o presidente norte-americano garantiu que o envenenamento não terá tido nenhuma influência na sua relação com o presidente russo.

Durante uma viagem no avião presidencial, o Air Force 1, Trump disse ainda que poderia vir a abordar o tema da anexação da Crimeia por parte da Rússia. Estas declarações fizeram com que a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, fosse obrigada a esclarecer: "Não reconhecemos a tentativa da Rússia de anexar a Crimeia. Concordamos em discordar e as sanções contra a Rússia permanecem em vigor até que a Rússia devolva a península à Ucrânia."

Além disso, a declaração final da reunião da NATO, na qual Trump participou esta semana, deixa explícito o apoio à Ucrânia e também às ex-repúblicas soviéticas da Geórgia e Moldávia, que também têm tropas russas no seu território. "Reiteramos o nosso apoio à integridade territorial e à soberania da Ucrânia, Geórgia e República da Moldávia dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas", diz o documento.

A tensão

Donald Trump já elogiou (e também criticou) publicamente Putin várias vezes, mas a semana passada, o Departamento de Estado EUA emitiu uma nota que pode criar uma certa tensão entre os dois líderes. A administração dos EUA emitiram uma nota de pesar pelos jornalistas os jornalistas russos Paul Klebnikov e Natalya Estemirova, assassinados em 2004 e 2009, respectivamente.

No documento, o governo americano afirma: "Os EUA continuam preocupados com o actual padrão de intimidação e violência contra quem expressa sua dissidência em toda Rússia, incluindo jornalistas independentes, membros da oposição política e a sociedade civil".

A relação com a imprensa destes dois líderes nunca foi fácil, embora em níveis diferentes. Enquanto Trump ataca constantemente a imprensa que dele discorda, apelidando-os de "meios de comunicação falsos" e negando entrevistas e perguntas, Putin tem uma mão mais pesada sobre a imprensa, sendo o seu regime alvo de várias críticas por atentados contra a liberdade de imprensa e expressão.