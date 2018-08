Perfil: Yiannis Boutaris, um pirata contra os fascistas gregos

O autarca de Salónica patrocina paradas gay, quer uma mesquita e o nome de Atatürk numa rua. Tudo motivos para o ódio dos extremistas.

Ofensas. Acusações contraditórias de se ter vendido a judeus e turcos. Cartas com injúrias. Ameaças de morte. Em sete anos como presidente da câmara de Salónica, a segunda maior cidade grega, Yiannis Boutaris podia dizer que já fora alvo de todo o tipo de mensagens de ódio da extrema-direita. Até ao dia 19 de Maio. Nesse sábado, a oratória tornou-se violência física.



Na sequência dos murros e pontapés desferidos por apoiantes da extrema-direita, escreveu o The Washington Post, "foi hospitalizado o mais liberal dos autarcas gregos", que incomodam os fascistas.



O ataque foi lido como mais um exemplo do ressurgimento dos grupos de extrema-direita na Grécia. O arrastar da crise económica durante um governo de extrema-esquerda, a chegada em massa de refugiados, as tensões com a Turquia e até as negociações com a Macedónia sobre o nome a adoptar por esta antiga República jugoslava, têm alimentado novos crimes de ódio, que cresceram entre 2016 e 2017 (passaram de 84 para 184 os incidentes registados na polícia).



