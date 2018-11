Gabriel Cruz, o menino espanhol que esteve desaparecido durante 11 dias, foi morto pela namorada do pai, Ana Julia Quezada. A mulher garante que se tratou de um acidente.

Parte do interrogatório de Ana Julia Quezada, a mulher que confessou ter assassinado Gabriel Cruz, de oito anos, foi transmitido pelo canal de televisão espanhol Antena 3 esta segunda-feira. Quezada contou à polícia como a criança morreu e garantiu que a sua morte foi apenas um acidente. "Não sou uma assassina", disse entre lágrimas.

Gabriel Cruz, a criança, foi dado como desaparecido no final de Fevereiro e encontrado sem vida no início de Março deste ano no porta-bagagens da dominicana residente em Espanha, após 11 dias de procuras pelo menor que contaram com a ajuda de Quedaza.

No interrogatório, a mulher contou que levou a criança que estava perto da casa dos avós em Las Hortichuelas (uma localidade no sul de Espanha) a brincar com um pau e que a convenceu a ir com ela para a casa da família do menino em Rodalquilar, a quatro quilómetros de distância. Para o atrair, disse que a habitação estava em obras e que Gabriel a podia pintar. "Entra no carro que eu levo-te comigo", ter-lhe-á dito Ana Julia Quezada.





Uma vez chegados à residência, o menor começou a brincar com um machado que encontrou, o que levou a dominicana a dizer-lhe para o largar imediatamente porque podia magoar-se. A criança recusou-se e começou a falar mal com a namorada do pai, dizendo-lhe que lhe estava sempre a dar ordens.

"Não quero que me dês ordens, és feia. Quero que deixes o meu pai. Quero que o meu pai se case com a minha mãe e te deixe. Tens um nariz muito feio, não gosto de ti", terá dito Gabriel a Quezada, segundo o relato da mesma. A mulher contou que queria que a criança parasse de dizer aquelas coisas e por isso tapou-lhe a boca e o nariz, admitindo que não se recorda quanto tempo tê-lo-á feito. "Quando deixou de fazer barulho, tirei a mão da boca. Lembro-me que, quando o fiz, o menino não respirava", descreveu.

Após notar que a criança não se mexia, a dominicana fumou "uns quantos cigarros" porque "não sabia o que fazer". "Estava-me a deixar louca. Só pensava: ‘O que é que vou dizer ao Ángel?’", explicou. "Ao pai do Gabriel… Tirei-lhe a coisa mais importante que ele tinha."





Ao juiz, Ana Julia Quezada, de 43 anos, negou ter assassinado a premeditadamente o menor. "Perdi tudo", lamentou-se.

A autópsia ao corpo de Gabriel revelou que a causa de morte foi asfixia, mas antes disso a criança foi atingida na cabeça com um objecto pesado, o que lhe causou um traumatismo cranioencefálico.

Quezada começou a namorar com o pai de Gabriel, Ángel Cruz, há uns meses, depois de se terem conhecido durante umas férias. Estavam noivos.