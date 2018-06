A polícia britânica revelou que um "pequeno número de pessoas" está a ser tratado depois de uma pequena explosão na estação de metro de Southgate, no norte de Londres.



"Não se registam ferimentos graves e o inquérito está a continuar", indicaram as autoridades no Twitter.





We remain at Southgate Tube station in London following a reported minor explosion. A small number of people have been treated at the scene by @Ldn_Ambulance.



No serious injuries reported and enquiries continue. Continue to follow @BTP and @metpoliceuk.