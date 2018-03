Puigdemont foi hoje detido numa autoestrada alemã pelas 11:00 locais (cerca de 10:00 em Lisboa). O jornal





diz que a detenção ocorreu no estado de Schleswig-Holstein, o único que faz fronteira com a Dinamarca. Será esta segunda-feira, dia 26, presente a juiz num tribunal alemão

Pelo menos três pessoas foram detidas esta tarde em Barcelona, durante a manifestação de apoio a Carles Puigdemont, ex-presidente catalão detido este domingo. A confirmação foi dada pela polícia da Generalitat, indica o jornal El Mundo. Outras 35 pessoas ficaram ligeiramente feridas na sequência das cargas policiais dos Mossos d'Esquadra, 33 frente à delegação do governo espanhol em Barcelona, e outras duas em Lleida.Milhares de pessoas encheram as ruas da cidade catalã, em protestos convocados pelos Comités da Defesa da República, Autoridade Nacional Catalã e Òmnium. Já se registaram confrontos entre a polícia e os manifestantes O protesto levou a cortes de ruas e à instalação de um dispositivo policial da Guarda Urbana e dos Mossos d'Esquadra. As pessoas concentraram-se junto às delegações do governo espanhol, ao consulado da Alemanha em Barcelona e junto à sede da Comissão Europeia.El PaísA detenção de Carles Puigdemont ocorreu na sequência de um mandado de detenção europeu e internacional emitido pelo Supremo Tribunal espanhol. Quando foi interceptado na Alemanha, Puigdemont voltava da Finlândia, onde manteve contactos com vários deputados alertando para a situação catalã e deu uma palestra, na Universidade de Helsínquia, acerca do impasse da independência.

O antigo líder catalão pode ser condenado até 25 anos de prisão em Espanha. Ainda não se sabe se poderá ser extraditado da Alemanha, país que atribui penas entre dez anos e prisão perpétua aos crimes de que Puigdemont está acusado – entre os quais, rebelião e sedição.

A detenção do antigo presidente catalão resultou de uma operação conjunta entre as autoridades espanholas e alemãs. No dia 24, as autoridades finlandesas procuraram Puigdemont de forma a aplicar o mandado de detenção europeu pedido pelo juiz Llarena.