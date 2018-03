A polémica está lançada esta Páscoa em Espanha, depois do provedor de justiça do país ter criticado a ordem do Ministério da Defesa espanhol para que todas os quartéis e bases militares coloquem a bandeira a meia-haste para marcar a época da Páscoa.

"Das 14h00 de quinta-feira santa até à 00h01 de Domingo da Ressurreição a bandeira nacional deve ser colocada a meia-haste em todas as unidades militares, bases, centros e quartéis bem como no Ministério da Defesa e os seus departamentos regionais", anunciou o Ministério da Defesa espanhol.

A decisão, pelo segundo ano consecutivo, foi criticada pelo provedor da justiça espanhol, Francisco Fernández Marugán, que recordou o carácter secular do estado espanhol decretado na Constituição espanhola.

Porta-voz da ministra da Defesa, María Dolores de Cospedal, defendeu a decisão por esta "fazer parte da tradição secular as forças armadas."

Mas o provedor espanhol não concordou. "Mesmo que a tradição tenha adquirido uma conotação secular ao longo dos anos não há dúvida que também é uma tradição religiosa", disse Francisco Fernández Marugán.

"Estas práticas podem levar as pessoas a pensar que o Estado está mais inclinado a homenagear mais uma religião do que outra."