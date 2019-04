A acompanhar com grande tristeza o incêndio devastador na belíssima Notre-Dame. — Assunção Cristas (@CristasAssuncao) 15 de abril de 2019

Já a coordenadora do BE, Catarina Martins, manifestou hoje "toda a solidariedade" para com os franceses e com os bombeiros que estão a combater o incêndio na catedral Notre-Dame, em Paris."Que imagens terríveis. Notre Dame é arte e memória que nos toca a todos. Toda a solidariedade para com quem combate o fogo e com os franceses", escreve Catarina Martins na sua conta na rede social Twitter.O incêndio na catedral começou cerca das 18:50 locais (17:50 em Portugal) e, segundo o porta-voz do monumento, André Finot, toda a estrutura da Notre-Dame de Paris está a arder.Cerca de uma hora depois de ter começado o incêndio, o pináculo de Notre-Dame desmoronou-se.Segundo os bombeiros, o incêndio terá começado no sótão da catedral, o monumento histórico mais visitado da Europa.