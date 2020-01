Parlamento Europeu quer regras para carregador único até julho

A carregar o vídeo ...

Um telemóvel, um tablet, headphones e ainda uma máquina de tabaco aquecido. Em quatro aparelhos eletrónicos pode precisar de quatro carregadores diferentes. Mas o Parlamento Europeu quer mudar esta situação e extinguir a diversidade de carregadores eletrónicos. Os eurodeputados votaram esta quinta-feira uma resolução que obriga a comissão a apresentar disposições obrigatórias para a introdução de um carregador comum a todas as marcas. A resolução foi aprovada com 582 votos a favor, 40 contra e 37 abstenções.O Parlamento refere que as questões ambientais como a sua maior preocupação e instou a Comissão EUropeia a apresentar até julho legislação que obrigue à introdução de um carregador comum para telemóveis e outros aparelhos eletrónicos portáveis.O executivo comunitário deve "garantir que o quadro legislativo para um carregador comum seja objeto de um exame regular, de molde a ter em conta o progresso técnico".Bruxelas calcula que cada habitante do mundo crie uma média de 6 quilos de resíduos eletrónicos. Em 2016, a Europa gerou um total de 12,3 milhões de toneladas de resíduos eletrónicos, o que corresponde a uma média de 16,6 kg por habitante.