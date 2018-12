O Parlamento Europeu aprovou esta quarta-feira uma série de medidas que pretendem tornar mais eficaz a luta contra o terrorismo. Entre as medidas aprovadas contam-se propostas para tornar menos eficazes os processos de recrutamento e radicalização e agilizar e melhorar o processo de apoio às vítimas. A aprovação acontece um dia depois de um atentado em Estrasburgo, cidade onde fica o Parlamento Europeu, que causou a morte de duas pessoas.

Este organismo comunitário pede aos Estados-Membros da União Europeia que fortaleçam o processo de partilha de informação e cooperação entre si e com as autoridades competentes.

Outra das propostas apresentadas é que a Europol – a polícia europeia – se torne um ponto central de intercâmbio de informações por parte das polícias nacionais.

A comissão especial sobre o terrorismo foi criada em 2017 para analisar as deficiências no domínio da luta antiterrorista e propor medidas a tomar pela União Europeia para combater este fenómeno. Esta comissão foi criada já que "uma onda sem precedentes de ataques terroristas em solo europeu" ocorreu nos últimos anos. O relatório sobre o combate ao terrorismo foi aprovado em plenário por 474 votos a favor, 112 contra e 75 abstenções.

Entre as medidas propostas pela comissão da qual fazem parte os eurodeputados portugueses Ana Gomes (pelo PS) e Carlos Coelho (pelo PSD) para reduzir os níveis de radicalização estão: a criação de uma lista negra de pregadores extremistas; programas específicos nas prisões contra a radicalização; a remoção da propaganda impressa e na Internet que incite explicitamente ao extremismo violento e a actos terroristas; o estabelecimento de um sistema europeu de licenças para compradores de substâncias e misturas precursoras de explosivos.

São ainda apresentadas medidas que têm como fim proteger as vítimas do terrorismo, para que tenham acesso a serviços de apoio e direitos de indemnização, em caso de ataques terroristas em grande escala.

Há ainda algumas medidas propostas para a monitorização de radicalizados identificados através do seguimento dos movimentos dos combatentes terroristas regressados à UE e de pessoas envolvidas em actividades terroristas com base em respostas positivas do Sistema de Informação de Schengen. É ainda pedido um reforço das fronteiras externas da UE e controlos mais eficazes com recurso às bases de dados já disponíveis

Ana Gomes atribui culpa aos Estados-membros

A eurodeputada socialista Ana Gomes afirmou, durante o debate do relatório, que este reflectia um "trabalho intenso e sério para corrigir erros e tornar mais eficaz um combate que é político e não apenas securitário". Na opinião da deputada do Grupo dos Socialistas e Democratas, não se pode combater terrorismo pondo em causa os direitos fundamentais dos cidadãos. "Isso é fazer o jogo dos terroristas."

Daí que o foco deste novo documento seja apresentar medidas que combatam o "chocante falhanço dos nossos governos em implementar legislação europeia contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo".

Ana Gomes quer ainda que sejam implementadas as medidas que têm como fim "para acabar com a hipocrisia dos governantes europeus que abandonam as vítimas do terrorismo, uma vez desviados os holofotes mediáticos".

Lutar contra a "estigmatização dos emigrantes"

A eurodeputada afirma que o seu grupo "não pode aceitar as tentativas" de "alguma direita" em "estigmatizar emigrantes como se gerassem terroristas e como se não fosse a falta de investimento público na inclusão social a causa da radicalização de tantos cidadãos nascidos e criados em solo europeu".

Ana Gomes afirmou ainda que o grupo dos Socialistas e Democratas não aceita "a tentativa de estigmatizar muçulmanos quando eles constituem 95% das vítimas de terrorismo globalmente e quando precisamos deles para impedir actos de grupos terroristas que perversamente invocam o Islão".