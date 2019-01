Parlamento chumbou acordo de May para o Brexit

Os deputados britânicos chumbaram o acordo que a primeira-ministra conseguiu em acordo com a União Europeia. 432 deputados votaram contra.

O parlamento britânico chumbou o acordo de May para o Brexit. O acordo conseguido pela primeira-ministra britânica recebeu 432 desfavoráveis e apenas 202 a favor. É uma diferença de 230 votos, uma das maiores que já se verificaram na Câmara dos Comuns.



O período de votação às emendas no Brexit começou na Câmara dos Comuns pelas 19h07, depois do discurso da primeira-ministra britânica, Theresa May.



A votação das emendas deveria terminar às 20h15, mas quando John Bercow, o presidente da Câmara dos Comuns, perguntou a Jeremy Corbyn, líder dos Trabalhistas, Ian Blackford (SNP) e Edward Leigh se mantinham as suas propostas de emendas, todos responderam que não.



Os deputados afirmaram que depois do discurso de May não sentem necessidade que as propostas sejam votadas. Passou-se depois à votação referente ao backstop, proposta por John Baron, um conservador.



Baron pedia que fosse acrescentada uma expressão ao backstop onde se lesse: "…sujeita a alterações feitas no Acordo de Saída e no Protcolo da Irlanda/Irlanda do Norte para que o Reino Unido tenha o direito de terminar o Protocolo sem ter de garantir a concordância da UE".



A aprovação desta emenda foi esmagadora, com 600 votos favoráveis e 24 contra. São 576 votos de diferença.



A deputada Tulip Siddiq não quis faltar a esta votação histórica e, por isso, atrasou a cesariana a que deveria ser sujeita, para poder dar o seu voto. Mas teve de se deslocar até ao parlamento sentada numa cadeira de rodas.



O processo de votação



Ao contrário do que acontece na maioria das votações nacionais em que se vota por boletim secreto ou por braço no ar (no PSD ainda não sabemos como será), na Câmara dos Comuns os deputados devem dirigir-se para uma de duas salas quando saem da câmara principal, à esquerda ou à direita. A votação é assim, às claras, sabendo cada pessoa quem votou em que proposta.