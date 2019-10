Parlamento britânico obriga Boris a pedir novo adiamento do Brexit

O parlamento britânico aprovou uma emenda, submetida pelo antigo deputado conservador Oliver Letwin, que suspende a aprovação do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia até ser validada pelo parlamento a legislação que implementa o acordo.

Na prática, esta emenda acaba por esvaziar a importância do dia de hoje, apelidado de "super sábado". A emenda visa impedir um Brexit caótico a 31 de outubro, mas também dificulta a concretização do acordo de saída selado entre Bruxelas e Londres na quinta-feira.

Boris Johnson fica assim obrigado, ao contrário do que sempre recusou, a solicitar à União Europeia um novo adiamento do Brexit e vê esvasiada a sua ameaça de "deal or no deal".





Boris Johnson defende união do país



Boris Johnson tomou a palavra depois do speaker John Bercow ter feito o já habitual pedido de "Ordeeeeer!". O primeiro-ministro do Reino Unido disse aos deputados presentes que o acordo que leva à Câmara dos Comuns vai permitir "sarar as feridas" na política britânica e voltar a unir um país dividido.



Johnson lembra que o Reino Unido sempre teve um pé fora da UE, já que nunca aderiu à moeda única nem defendeu a evolução da união política europeia para uma união federal. Assegura ainda que os laços de "amizade e cooperação" com a UE se manterão, mas o Reino Unido vai "retomar o controlo", nomeadamente das suas fronteiras.



Jeremy Corbyn diz que novo acordo é pior que o anterior



O líder da oposição defende que o acordo de Johnson é "ainda pior" do que o de Theresa May, que a Câmara dos Comuns rejeitou três vezes. "Votar a favor deste acordo é votar a favor da eliminação de postos de trabalho", diz o chefe do Partido Trabalhista. "Ele renegociou o acordo de saída e o fê-lo ainda pior. Ele renegociou a declaração política e fê-la ainda pior. Hoje estamos a discutir um texto para o qual não há avaliação de impacto económico e nenhum parecer jurídico associado", denunciou Corbyn.



Já Kenneth Clarke, o mais antigo dos conservadores na Câmara dos Comuns, disse que os uatro primeiros-ministros de cujos Executivos fez parte eram a favor da pertença do Reino Unido à UE. E que ele próprio, Clarke, é federalista, respondendo contra aquilo que havia dito Johnson no discurso inicial.

Clarke, que foi ministro da Saúde, das Finanças e da Justiça nesses governos, é um dos 21 deputados que Johnson expulsou da bancada em setembro, por terem ajudado a aprovar a lei que impede a saída sem acordo e obriga Johnson a pedir adiamento do Brexit se o acordo não for aprovado hoje.



A antiga primeira-ministra britânica Theresa May apelou ao voto no acordo para o 'Brexit' negociado por Boris Johnson, alegando que está em causa o interesse nacional. "Hoje, todos os membros desta Câmara têm a responsabilidade de decidir se vão ou não colocar o interesse nacional em primeiro lugar. E não apenas uma questão ideológica ou um interesse de um partido político, mas também os interesses mais vastos dos nossos eleitores", argumentou no parlamento.