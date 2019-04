Parlamento britânico está literalmente “a meter água”

O parlamento britânico foi forçado a encerrar os seus trabalhos mais cedo esta quinta-feira, devido a um problema de infiltrações que fez com que chovesse na câmara onde os deputados realizavam um debate sobre política fiscal.

Segundo descreve a agência Reuters, durante o debate, começou a entrar água na área reservada à imprensa, forçando o vice-presidente Lindsay Hoyle a suspender a sessão.

O deputado Justin Madders, que discursava ao "som" da água a cair na sala, não deixou de notar a ironia da situação, numa câmara que não tem dado mais do que sinais de rutura. Há quase três anos que reina a discórdia naquele fórum, incapaz de chegar a um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.

"Espero conseguir concluir o meu discurso antes de a chuva parar de cair. Penso que isto é uma espécie de símbolo, sobre o quão partido está este parlamento", disse.

A sessão parlamentar desta quinta-feira na Câmara dos Comuns foi assim encerrada cerca de duas horas mais cedo do que seria suposto, enquanto a Câmara dos Lordes continuou a debater o Brexit noutra parte do edifício.

De acordo com a Reuters, o Palácio de Westminster - parte do qual data de 1097 – tem tido vários problemas nos últimos tempos, que têm exigido trabalhados de reparação e manutenção, o que é visível no exterior, quase todo coberto de andaimes.

A agência noticiosa escreve que estão em curso planos de milhares de milhões de libras para a restauração do edifício, que exigiria que o parlamento fosse temporariamente transferido para outro local.