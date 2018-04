Os partidos independentistas catalães continuam a ignorar as decisões judiciais espanholas e agora decidiram desconsiderar também os juristas do próprio parlamento catalão.

Estes emitiram um parecer contra o pedido de Carles Puigdemont, preso na Alemanha e a aguardar extradição, para que possa votar no próximo plenário através de delegação.

Os juristas manifestaram as suas dúvidas e apresentaram como razão as decisões do Tribunal Constitucional e Tribunal Supremo que são contrárias a essa possibilidade.

Em Janeiro, os juízes do Tribunal Constitucional deixaram claro que "os membros da Câmara sobre os quais recaia uma ordem judicial de busca e captura e ordem de prisão não poderão delegar o voto em outros deputados."

Apesar disto, os partidos independentistas, nomeadamente o Juntos pela Catalunha e a Esquerra Republicana (ERC), consideram que os factos de o ex-presidente da Catalunha já não se encontrar fugitivo da justiça e ter renunciado a candidatar-se à presidência da Generalitat abrem a possibilidade do voto por delegação.

E até já escolheram a deputada que irá votar por Carles Puigdemont, a economista do Juntos pela Catalunha, Elsa Artadi.

Há outro deputado que se encontra fora do país, Toni Comín, ex-conselheiro da Saúde do governo de Puigdemont e que fugiu para Bruxelas com o ex-presidente catalão.

O deputado da ERC não pediu a delegação do voto, mas se o fizer e se o seu pedido, juntamente com o de Puigdemont, forem autorizados o Juntos pela Catralunha e a ERC terão votos suficientes para fazer eleger um presidente da Catalunha e acabar com a aplicação do artigo 155 que mantém Madrid a governar a região.

Até agora, os três candidatos propostos foram rejeitados pelos tribunais ou através da abstenção da extrema-esquerda, Candidatura para a Unidade Popular (CUP), que só aceita Puigdemont como presidente.