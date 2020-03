Papa vai realizar oração de domingo por vídeo em direto

O Vaticano anunciou este sábado que o Papa Francisco vai realizar a as celebrações religiosas de domingo por vídeo em direto no interior do Vaticano. As mesmas vão ser transmitidas por streaming e não na praça de S. Pedro, devido ao novo coronavírus e para impedir grandes concentrações de pessoas.De acordo com um comunicado oficial, "a oração será transmitida por vídeo em direto (…) nos ecrãs da Praça de S. Pedro, de forma a que os fiéis possam participar".

Também as audiências gerais do Papa vão adotar a mesma medida, até ao dia 15 de março.



Recorde que o Papa está com uma constipação. O Vaticano já garantiu que essa é a condição de saúde do Santo Padre e garante que o mesmo nã está infetado com coronavírus.