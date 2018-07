O papa Francisco pediu hoje uma luta firme contra "o crime vergonhoso" do tráfico de seres humanos, "uma praga" também muito comum nas rotas de imigração, na véspera do Dia Mundial da ONU sobre este tipo de tráfico.

"Esta praga reduz à escravidão muitos homens, mulheres e crianças com o objectivo de explorá-los do ponto de vista do trabalho e do sexo, o comércio de seus órgãos, a mendicância ou a delinquência forçada", afirmou o papa após a oração do Angelus.

Francisco lembrou que o problema também se dá em Roma, mas são as rotas migratórias que "são frequentemente aproveitadas pelos traficantes para recrutar novas vítimas", por isso, apelou ao combate a este flagelo.

"É responsabilidade de todos denunciar as injustiças e lutar firmemente contra esse crime vergonhoso", disse Francisco aos fiéis, que o ouviam da praça de São Pedro, no Vaticano.

As Nações Unidas assinalam Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas na segunda-feira, um fenómeno a que nenhum país está imune e, no mundo, cerca de 21 milhões de pessoas sofrem com o trabalho forçado.