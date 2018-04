O papa Francisco baptizou ontem durante a missa da vigília pascal oito pessoas, entre eles um antigo imigrante ilegal nigeriano que no ano passado se tornou um herói quando deteve sozinho um assaltante armado com um cutelo.

John Ogah, de 31 anos, ficou conhecido quando em Setembro do ano passado, quando estava a mendigar à porta de um supermercado de um bairro de Roma, deteve um homem armado com um cutelo que tinha assaltado a loja e tentava escapar com 400 euros.

O nigeriano prendeu o homem até à chegada das autoridades e depois desapareceu com receio que fosse expulso do país por ser imigrante ilegal.

Mas as autoridades conseguiram encontrá-lo com auxílio de imagens de câmaras de vigilância e decidiram recompensá-lo ajudando-o a conseguir documentação de residência.

Ontem, foi o capitão da esquadra local, Nunzio Carbone, que apadrinhou a sua entrada na Igreja Católica. John Ogah deixou as ruas e agora trabalha num armazém de uma organização de caridade.