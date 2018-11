Uma mulher e o seu ex-namorado, pais de Ellie-May Minshull-Coyle, foram condenados por causarem ou permitirem a morte de uma menor e dois crimes de crueldade infantil, após terem colocado Ellie-May numa espécie de "jaula" no seu quarto e terem assim contribuído para a morte da bebé de um ano e sete meses em Março do ano passado.

No entanto, Lauren Coyle, de 19 anos, mãe da menor, e Reece Hitchcott, com 20, pai, não foram considerados culpados de homicídio pelo tribunal de Liverpool.

Segundo as provas recolhidas pela polícia de Liverpool, os pais da criança transformaram a cama da mesma numa "jaula": Coyle e Hitchcott taparam os lados livres da cama de Ellie-May com pedaços de um colchão fixado com ligaduras e fios eléctricos, presos à estrutura da cama. Na janela havia outro colchão e um lençol a tapar a luz e o sistema eléctrico do quarto estava desligado, pelo que a bebé não tinha qualquer fonte de luminosidade.

A criança apresentou ainda marcas de restrição forçada com hematomas nos pulsos e nos tornozelos, o que sugere que esteve amarrada aos pilares da cama.



Durante a autópsia ao cadáver da bebé, foi descoberto que Ellie-May morreu por ter sido atada com ligaduras que a forçaram a ficar com a cabeça para baixo na cama, o que provocou hipertermia.

Coyle defendeu que a cama foi convertida nesta espécie de jaula para levar a bebé a adaptar-se à rotina de dormir a noite toda.