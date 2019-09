Pais escondem sexo do bebé para evitar preconceitos de género

Hobbit Humphrey, de 38 anos, e Jake England-Johns, de 35 anos, usam o pronome "eles" para se dirigir a Anoush, o seu bebé. A criança também usa roupas de menino e de menina.

O casal que vive perto de Bath, no Reino Unido, contou ao canal britânico BBC que só quer que Anoush "sejam eles mesmos", livres do "preconceito de género que a sociedade coloca nas crianças".

O pai afirmou na entrevista: "A neutralidade de género refere-se a tentarmos comportar-nos neutralmente para com a criança, em vez de tentarmos torná-la neutra". E acrescentou: "Não estamos a tentar que eles sejam alguma coisa. Só queremos que eles sejam eles mesmos".

O casal, ambos membros do grupo de ação climática Extinction Rebellion, apareceu no programa Inside Out da BBC One na passada segunda-feira para explicar a sua decisão. Hobbit e Jake esperam usar o pronome eles/deles "pelo tempo que pudermos", com o objetivo de "criar esta pequena bolha para o nosso bebé ser quem eles são".

"Quando descobri que estava grávida, passámos esses nove meses a discutir maneiras pelas quais poderíamos tentar reduzir o preconceito de género que a sociedade coloca nas crianças", relatou Hobbit. Acrescenta ainda que decidiram não dizer a ninguém se era menino ou menina.

Camille, a mãe de Hobbit, admitiu ter lutado contra a decisão no início, mas acrescentou: "Como em qualquer aprendizagem ao longo do tempo, ela habituou-se e eles tornaram-se 'eles'". Explicou ainda que só aos 11 meses é que descobriu o sexo biológico da criança, quando estava a mudar-lhe a fralda.

Os pais – que são ambos artistas de circo – contam que "no início, foi complicado". "Não só éramos novos pais, mas também novos pais que tinham o problema das pessoas ficarem chateadas por o nosso bebé ser neutro em termos de género", frisam. "No final, provou-se ser uma coisa muito bonita e tivemos muitas conversas importantes a partir dela."