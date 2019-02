Um tribunal espanhol deu razão a uma mãe que afirmou que o progenitor não tinha interesse em manter as crianças em segurança do fumo e alterou a guarda das crianças.

Homem espanhol perdeu a guarda partilhada dos seus dois filhos, um de 10 e outro de 13 anos, por estar sempre a fumar na sua presença.



A decisão do Tribunal Provincial de Córdoba, em Espanha, surgiu na sequência de um recurso interposto pela mãe das crianças, com quem o homem partilhava a guarda. A mãe das crianças alegou que o facto de o homem estar constantemente a fumar na presença dos menores era um atentado ao bem estar dos mesmos.



O tribunal deu razão à mãe e alterou o regime de custódia que tinha sido definido em primeira instância, para a guarda materna. O tribunal considerou que era necessário evitar o risco de exposição ao fumo para as crianças e que o pai demonstrou pouco interesse em fazê-lo.



"O pai arrisca a saúde dos menores numa situação de irresponsabilidade absoluta e sem olhar para outra coisa senão o seu vício", pode ler-se na decisão do tribunal, citada pelo jornal espanhol El Mundo.