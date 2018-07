Pablo Casado sucede a Mariano Rajoy como líder do PP

Casado venceu a corrida pela liderança do Partido Popular, tendo derrotado a antiga número dois do governo, Soraya Sáenz de Santamaría.

Pablo Casado sucede a Mariano Rajoy como líder do Partido Popular espanhol, depois de derrotar a antiga número dois do governo, Soraya Sáenz de Santamaría.



O vice-secretário de Comunicação do PP e deputado conseguiu a maioria dos votos dos 3082 delegados no XIX congresso extraordinário do PP que decorreu esta sexta-feira em Madrid, a capital espanhola. Casado terá vencido em todas as 25 mesas, segundo os jornais espanhóis.



O anúncio oficial dos resultados deverá feito por Ana Pastor, no Congresso do PP.



O congresso extraordinário foi marcado depois de Mariano Rajoy ter anunciado o seu desejo de deixar a presidência partidária ao final de quase 14 anos e depois de ter sido afastado da chefia do governo graças a uma moção de censura que acabou com o socialista Pedro Sánchez a substituir Rajoy.



Rajoy manteve-se neutral durante a campanha e não participou na votação para eleger o seu sucessor.