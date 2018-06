He decidido presentarme al Congreso Nacional del @PPopular. Atenderé a los medios de comunicación a las 11:30h en la entrada de la sede nacional. #IlusiónPorElFuturo — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 18 de junho de 2018

Pablo Casado, o vice-secretário da Comunicação do Partido Popular espanhol, vai candidatar-se à liderança e tentar ocupar o lugar deixado vago por Mariano Rajoy. O deputado por Ávila é o segundo a divulgar a candidatura, depois do também membro do Congresso José Ramón García Hernández.Os nomes mais sonantes para a corrida à liderança eram o de Alberto Núñez Feijóo, presidente da Junta da Galiza, de Soraya Sáenz de Santamaría, ex-vice-presidente do governo espanhol e de María Dolores de Cospedal, secretária-geral do PP. Mas nenhum deles avançou até agora, altura em que está quase a terminar o prazo para a entrega oficial das candidaturas.Casado confirmou a sua decisão no Twitter.O novo líder do Partido Popular será escolhido nos dias 20 e 21 de Julho, num congresso extraordinário.O deputado espanhol já esteve envolvido em polémica devido a irregularidades no seu currículo: indicava uma passagem por Harvard que não aconteceu, entre outras informações.