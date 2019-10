O que acabaria confirmado na manhã desta quinta-feira, numa reunião com o presidente e os coordenadores da comissão de assuntos regionais (REGI, na sigla em inglês). O grupo da extrema-direita, ID, manifestou-se contra a escolha da portuguesa. Mas abandonou a reunião antes da votação, por isso, tecnicamente, a decisão foi unânime.

"Terá capacidade para ser uma comissária forte, que não será dominada pela administração, mas que a dominará", disse aos jornalistas o presidente da REGI, o eurodeputado francês Omarjee Younous.



No fundo, desta reunião sairá um parecer que será entregue à conferência dos presidentes das comissões -- e depois seguirá para a conferência dos presidentes das comissões.

Os portugueses José Gusmão (GUE) e José Manuel Fernandes (PPE) já haviam manifestado que não se oporiam à escolha de Elisa Ferreira. Ainda que, entre os três sociais democratas portugueses que interpelaram Elisa Ferreira (Álvaro Amaro, Lídia Pereira e José Manuel Fernandes), tenha havido manifestações de desilusão.



Álvaro Amaro: "Entrei hoje nesta audição e estava quase chocado com o que tinha lido." Referia-se às respostas por escrito às perguntas dos eurodeputados e em que Elisa Ferreira parecia indicar estar de acordo com o corte de 10% no orçamento para a coesão. Tanto que José Manuel Fernandes disse que a portuguesa "tinha chumbado na prova escrita". "A ouvi-la fiquei ligeiramente menos preocupado", acabou por confessar Amaro. Fernandes continuaria a sua metáfora: chumbou na prova escrita, mas "foi aprovada na oral"

Elisa ainda não é comissária

Agora, a máquina burocrática europeia segue: dia 17 serão votadas as cartas de avaliação, e dia 23 de outubro o nome da portuguesa será votado em plenário em conjunto com a restante equipa (isto porque os eurodeputados não votam candidato a candidato, mas o colégio de comissários). E se a portuguesa não é um problema, na equipa de Ursula von der Leyen tem outros candidatos problemáticos, como os nomes francês (Sylvie Goulard), romeno e húngaro.









E as pedras saltaram, mas a comissária indigitada conseguiu desviar-se. Como o fez? Os truques explicados em cinco pontos: Tal como a SÁBADO escrevia antes do início da sessão desta quarta-feira, 2 de outubro, Elisa Ferreira tinha que se desviar de algumas pedras no caminho para convencer os deputados: nomeadamente, a redução do orçamento para a coesão, a junção da área das reformas nesta pasta ou as dúvidas sobre os conflitos de interesses

Estar próxima

Contar a história pessoal é o segredo de um bom comunicador para ganhar a audiência. Não é que Elisa Ferreira tenha descoberto o truque (o primeiro, relatado neste texto), mas soube usá-lo. "Acredito nesta política porque vi o seu impacto no terreno, desde o meu tempo de jovem economista ao de ministra do Planeamento". O primeiro contacto -- explicou aos deputados que no início de noite de quarta-feira, 2 de outubro, a ouviam, foi aquele de uma júnior economista que nos anos 80 -- foi responsável por um projeto-piloto na área dos têxteis. "Era um tempo difícil". E voltou a sê-lo, sublinhou, "depois de 2008". "Alguns de vós ainda o vêem hoje." (Truque 2: mostrar-se próxima de quem ouve). "Diferentes indústrias, diferentes lugares, mas tudos conhecemos esta história: nunca esquecer [sic.] as fábricas fechadas, os salários esmagados, os jovens que saem." É por isso que "a coesão deve estar no topo da agenda".



Truque 3: dar provas de que se é igual. Mais uma vez uma história: "Como antigo membro desta casa, conheço o trabalho que aqui fazem e acredito que só unindo esforços" se pode trabalhar na área da coesão. E dizer e insistir que a negociação ainda não está fechada (truque 4): os cortes são "uma proposta de trabalho". E, quinto, incluir-se no grupo: "Temos que trabalhar como uma equipa e peço-vos para trabalharmos como equipa".



"My eyes are set on you." Traduzindo: os meus olhos estão em vós. "E espero que as negociações com a comissão corram bem." Aplausos, apertos de mão e felicitações. Feito.



(A SÁBADO viajou a convite do gabinete do Parlamento Europeu em Portugal)