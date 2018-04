Viktor Orbán venceu as eleições legislativas na Hungria, conseguindo o terceiro mandato consecutivo enquanto primeiro-ministro depois de uma campanha anti-imigração e contra as políticas da União Europeia.

O actual chefe de Governo anunciou-se como o salvador da cultura cristã húngara contra a migração de muçulmanos para a Europa e a mensagem convenceu milhões de eleitores. "A migração é como a ferrugem que devagar certamente consumiria a Hungria", defendeu.

Com 93% dos votos contados, o Fidesz tinha conseguido dois terços dos 199 assentos no parlamento húngaro, indica a Reuters. Ao longo da campanha, Orbán defendeu medidas anti-corrupção e pediu salários mais altos para atrair os húngaros que deixaram o seu país em busca de melhores condições de trabalho.

"Nós ganhámos, a Hungria obteve uma grande vitória. Batalhámos muito, conseguimos uma vitória crucial que nos deu uma oportunidade para defender a Hungria", afirmou Orbán, durante o discurso de vitória.

Enquanto primeiro-ministro, Orbán diminuiu os poderes do Tribunal Constitucional, aumentou o controlo político sobre os media e nomeou pessoas próximas de si para posições-chave. Os empresários ligados ao Fidesz detêm posições-chave na banca e nas indústrias da energia, construção e turismo.

Líderes de outros partidos demitem-se

A liderança do Partido Socialista, na oposição, apresentou a demissão depois de uma derrota pesada nas eleições legislativas, em que conseguiu 20 assentos em 199. "Consideramo-nos responsáveis pelo que aconteceu, e reconhecemos a decisão dos eleitores", afirmou Gyula Molnar, presidente do Partido Socialista.

Gábor Vona, líder do partido nacionalista Jobbik, também se demitiu. "O objectivo do Jobbik, ganhar as eleições e forçar uma mudança de governo, não foi alcançado. O Fidesz ganhou. Venceu de novo. Assim apresento a minha demissão. Amanhã [hoje] à tarde a liderança do Jobbik vai planear as próximas tarefas", disse Vona.