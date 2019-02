O primeiro-ministro da Hungria acusou este domingo a União Europeia (UE) de querer acabar com as nações, da mesma forma que o regime comunista tentou há 30 anos. "Há 30 anos pensámos que tínhamos deitado para o lixo o pensamento comunista, que defende o fim das nações. Parece que nos enganámos […] Querem outra vez um mundo sem nações", declarou Viktor Orbán.

O dirigente nacionalista falava perante centenas de apoiantes durante um discurso em Budapeste, no qual esteve a apresentar os temas da campanha para as próximas eleições europeias.

"A cúpula do internacionalismo hoje é Bruxelas e o seu instrumento é a imigração", reforçou Orbán.

O primeiro-ministro húngaro também acusou a UE de encorajar a imigração nos Estados-membros: "Bruxelas tem um plano de sete pontos para transformar a Europa num continente de imigração", alegou, defendendo que o plano referido passa por um novo sistema de repartição de migrantes, a introdução de vistos de imigração e o enfraquecimento das fronteiras nacionais.

Centenas de manifestantes juntaram-se perto da sede do governo para protestar contra as políticas nacionalistas do político enquanto este discursava.



Com Lusa.