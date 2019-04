As obras retiradas durante o incêndio estão atualmente guardadas na câmara municipal e daí irão seguir para o Museu do Louvre.

As obras de arte que foram retiradas da catedral de Notre Dame, em Paris, durante o incêndio desta passada segunda-feira vão ser transferidas para o Museu do Louvre, anunciou esta terça-feira o ministro da cultura francês Franck Riester.



O governante explicou ainda que mal o incêndio foi declarado, dezenas de elementos da câmara municipal foram mobilziados para tentar salvar o máximo de obras de arte possível de dentro da catedral. Entre os artefactos resgatados contam-se uma coroa de espinhos e uma túnica do rei S. Luís datada do século XIII que foram levadas para a câmara municipal. Desse espaço serão transferidas para o museu do Louvre.



Mais de 400 bombeiros combateram, durante cerca de 14 horas, as chamas que deflagraram na catedral de Paris. Um bombeiro ficou ferido, não havendo registos de mais feridos no incidente.



Todos os trabalhadores envolvidos nas obras de reparação do pináculo da catedral foram ouvidos pelas autoridades francesas durante a noite e madrugada.



O fogo foi esta manhã "totalmente extinto". Laurent Nunez, o secretário de Estado do Interior francês, declarou que, uma vez afastado o "perigo do fogo" na catedral de Notre Dame, a questão fundamental é, a partir de agora, saber "como vai resistir a estrutura".



"O perigo do fogo já foi afastado, a questão agora é o edifício: como é que a estrutura vai resistir ao incêndio da noite passada", afirmou Nunez, em declarações à imprensa ao início da manhã.