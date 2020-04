O governo britânico tinha sido avisado em 2019 que se devia prevenir para lidar com uma pandemia. Um relatório ao qual o jornal britânico The Guardian teve acesso avisava que uma pandemia poderia custar dezenas de milhares de vidas e avisava para a necessidade de capacitar o sistema de saúde britânico para entrentar um vírus como o que se revelou ser o SARS-CoV-2 que já matou cerca de 20 mil pessoas só no Reino Unido.O documento foi classificado como "sensível" e assinado por altas figuras do estado que o The Guardian não identifica. Nele vem expressa a necessidade de muniro os hospitais de material de proteção individual e outros kits essenciais. Foi também sinalizada a necessidade de criar um mecanismo para o rápido repatriamento dos cidadãos britânicos no estrangeiro em caso de uma pandemia.A divulgação deste documento fez que se erguessem várias vozes a questionar o governo sobre o que foi feito depois deste aviso ter chegado. Ao jornal britânico, o governo respondeu que a atual é uma pandemia "sem precedentes no mundo e que foram tomados todos os passos certos para a combater".O Reino Unido ultrapassou este sábado os 20 mil mortos devido à pandemia de covid-19, contando ainda mais de 148 mil infetados.

Em meados de março, quando o Reino Unido intensificou as medidas de distanciamento social com o objetivo de "suprimir" o contágio, mas antes de decretar o confinamento, o consultor científico do governo, Patrick Vallance disse que conter o número de mortes abaixo de 20.000 seria "um bom resultado" tendo em conta que a gripe sazonal mata todos os anos seja cerca de 8.000 pessoas no país.

Entretanto, hoje, as autoridades sanitárias britânicas lançaram hoje uma campanha de informação para urgir as pessoas que usarem o serviço de saúde público (NHS, na sigla em inglês)) se tiverem sintomas de outras doenças para além da covid-19.

A queda em quase 50% da procura dos serviços de urgência nos hospitais em Inglaterra em abril relativamente ao ano passado junta-se aos receios de que pessoas com doenças como o cancro não estão a ser acompanhadas.

A organização de luta contra o cancro Cancer Research UK estima que 2.250 novos casos poderão passar despercebidos todas as semanas, em parte porque as pessoas têm receio de ir aos hospitais com medo de serem contagiadas ou sobrecarregar o sistema.

O chefe-executivo do NHS, Simon Stevens, alertou que "ignorar problemas pode ter consequências graves, agora ou no futuro".

Com Lusa