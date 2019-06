O chefe da Ndrangheta, máfia italiana calabresa, Rocco Morabito, fugiu esta segunda-feira de madrugada de uma cadeia em Montevideu, com outros três criminosos estrangeiros, segundo fontes oficiais uruguaias.

"Pela meia-noite, quatro pessoas em prisão administrativa que estavam no Centro de Ingresso, Diagnóstico e Derivação do INR escaparam pelo telhado do edifico através de uma abertura irregular", explicou em comunicado a Unidade de Comunicação do Ministério do Interior.