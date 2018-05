O ataque deste sábado, 12 de Maio, é o último acto terrorista a ocorrer em solo francês. Um homem francês, nascido em 1997 na Chechénia, matou um jovem de 29 anos junto à Ópera Garnier, em Paris.Um homem de 34 anos e uma mulher de 54 anos ficaram gravemente feridos, mas estão fora de perigo. Uma mulher de 26 anos e um homem de 31 são os feridos ligeiros.O atacante chegou de metro ao local do ataque, segundo o jornal Le Figaro. Começou a atacar as pessoas entre a rua Saint-Augustin e a rua Monsigny cerca das 21 horas (20 horas em Portugal continental), enquanto gritava "Alá é grande". O alerta chegou às autoridades às 20h47 (19h47 em Lisboa), e em minutos estas neutralizaram o agressor, armado com uma faca de cozinha com dez centímetros. A zona que ele atacou tem vários cafés e teatros e estaria cheia num sábado à noite.Primeiro, os polícias usaram um taser. Quando viu as autoridades, o agressor disse que os ia matar. Um agente disparou mortalmente sobre ele.Os pais do terrorista foram detidos. O homem tinha conseguido a nacionalidade francesa em 2010 e não tinha cadastro, mas já estava sinalizado por radicalização. O caso está a ser investigado pelo gabinete anti-terrorismo da polícia francesa.O ataque foi reivindicado pelo grupo terrorista Estado Islâmico.O último atentado terrorista ocorrido em França, antes de 12 de Maio, foi em Carcassone e Trèbes. Um português ficou ferido. Quatro pessoas morreram.