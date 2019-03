Gökmen Tanis, de 37 anos, nascido na Turquia, é o homem que a polícia de Utretch está a procurar como principal suspeito do tiroteio decorrido esta segunda-feira na cidade holandesa. A imagem do alegado atirador foi revelada pelas autoridades nas redes sociais.

Esta segunda-feira, um homem disparou contra os passageiros de um elétrico na cidade holandesa, provocando três mortos e pelo menos nove feridos. A Holanda admite que se poderá tratar de um ataque terrorista, mas ainda não há confirmação. O alerta foi dado por volta das 10h45 da manhã e as autoridades decretaram o nível 5 (o mais alto) de ameaça na província. A segurança no parlamento holandês também foi reforçada.





De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht. Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k

As autoridades do país criaram um perímetro de segurança a rodear o local e pediram às pessoas para permanecerem dentro dos edifícios. A zona onde decorreu o tiroteio tem pelo menos três helicópteros a sobrevoá-la, com a unidade de contraterrorismo holandesa a coordenar as investigações. Segundo o Algemeen Dagblad (AD), a polícia já encontrou o Renault Clio vermelho, que estava na zona da cidade chamada Tichelaarslaan, que acreditam ter sido utilizado pelo atirador como meio de fuga.Em entrevista à estação de televisão NOS, uma testemunha contou que reparou no carro vermelho que terá sido usado pelo atirador. "O automóvel estava com o motor ligado há cerca de três horas, com a janela ligeiramente aberta e um bilhete pendurado", relatou a mulher, que adiantou ter-se aproximado do carro e ter lido um bilhete pousado dentro do veículo. "Li a última linha, mas prefiro não dizer o que lá estava", finalizou.

A polícia de Utretch não descarta a possibilidade de haver mais pessoas envolvidas no tiroteiro. Uma testemunha em entrevista à RTV, citada pelo The Herald, contou que viu quatro atiradores a disparar contra uma mulher no transporte público.

het UMC Utrecht opent het calamiteitenhospitaal naar aanleiding van de situatie in Utrecht. Hoeveel slachtoffers er worden opgevangen is nog onbekend. Volg alles in ons liveblog: https://t.co/KcH6ZS1eeg pic.twitter.com/hHZUrTwPo9 — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 18 de março de 2019



O primeiro-ministro Mark Rutte falou em conferência de imprensa pouco depois da divulgação da imagem do possível atirador. "O nosso país está neste momento assustado com um ataque em Utrecht", começou por dizer. "Um ato de terror é um ataque à nossa civilização, à nossa sociedade aberta e tolerante. Se é um ato de terror, há apenas uma resposta: o nosso estado de direito e democracia são mais fortes do que o fanatismo e a violência. Nós não permitiremos a intolerância. Nunca", prometeu Rutte, que garantiu que a polícia holandesa está a fazer de tudo para encontrar o suspeito.

Também o coordenador nacional de contraterrorismo e segurança na Holanda já prestou declarações sobre o ataque, e esclareceu que "a prioridade é encontrar o culpado". "Trata-se de uma operação complexa que está em andamento e, como tal, pedimos aos cidadãos que fiquem alerta e ouçam as autoridades locais", reforçou Pieter-Jaap Aalbersberg. "Há uma investigação sobre um suspeito, mas não podemos excluir qualquer outro cenário", respondeu após ter sido questionado sobre a hipótese de haver mais de um atirador.

Em Utrecht o clima é de vigilância apertada, com vários edifícios fechados e mesquitas encerradas, e escolas fechadas com os alunos dentro do local. Também o aeroporto Schiphol, em Amesterdão, está em estado máximo de alerta.

O presidente da Câmara de Utrecht, Jan van Zanen, declarou que a prioridade neste momento é tratar dos feridos de um "incidente horrível e grave".





Vlak voor het schietincident aan het #24oktoberplein in #Utrecht is aan de Amerikalaan bij een carjacking een rode Renault Clio buitgemaakt. De betreffende auto is later aangetroffen aan de Tichelaarslaan. 1/2 — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 de março de 2019





A Cruz Vermelha holandesa abriu um site (ikbenveilig.nl) para as pessoas poderem informar os seus amigos e familiares que estão em segurança, de forma a facilitar a comunicação. O município de Utrecht pediu aos habitantes para não saírem de casa pois "novos incidentes não são de excluir".



Os líderes europeus já estão a reagir ao ataque e a expressar as suas condolências. O presidente da Comissão Europeia Jean-Claude Juncker e presidente do Parlamento Europeu Antonio Tajani disponibilizaram o seu apoio à Holanda na sequência do tiroteio desta manhã.





I have just spoken with @markrutte to get an update of the situation in #Utrecht. The #EU stands side by side with the #Netherlands and its people during these difficult times. My thoughts are with the wounded and their families. — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 18 de março de 2019









I stand by the families of the victims of the Utrecht shooting and the Dutch authorities. Europe must be united in the face of violence and attacks on our citizens. — Antonio Tajani (@EP_President) 18 de março de 2019





Também o chanceler da Áustria e o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico expressaram a sua solidariedade.





Hugely concerning news of a gunman opening fire on a tram in Utrecht, no doubt with innocent people just getting on with their day. We are in contact with Dutch authorities, urgently seeking further information. The UK stands with the people of the Netherlands — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 18 de março de 2019









Em atualização.