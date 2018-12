Até ao momento, pelo menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas esta terça-feira num tiroteio no mercado de Natal de Estrasburgo, no centro da cidade, em França. O ataque ocorreu às 20h em França (19h em Portugal continental), de acordo com o relato do jornalista Bruno Poussard na rede Twitter, onde este contou que os primeiros tiros foram ouvidos às 19h55 locais.





O ataque teve lugar na Rue des Orfèvres, perto da praça onde se realiza todos os anos o Mercado de Natal de Estrasburgo, uma das principais comemorações da cidade no nordeste de França e que atrai milhões de turistas.











Ainda pouco foi revelado sobre o atirador de Estrasburgo, mas já se sabe que o francês, chamado Chérif C., tem 29 anos, é natural da cidade e que ainda está em fuga, segundo o Ministério do Interior francês. O homem já era conhecido das autoridades do país por ter praticado delitos menores (até agora) e a polícia tinha-se inclusive deslocado até à residência do atirador na manhã de terça-feira para o deter, não o encontrando em casa, localizada no bairro de Neudorf. As autoridades encontraram, porém, granadas guardadas no apartamento do francês.





Segundo os media franceses, o atacante agiu sozinho e chegou a ser cercado por militares da Operação Sentinela, um mecanismo de reforço de segurança criado após os ataques terroristas de Janeiro de 2015, e que estes tê-lo-ão ferido nas ruas de Estrasburgo, avança a France-Presse, mas conseguiu fugir e está em parte incerta. "O atacante está armado", confirmou uma fonte policial ao canal francês BFMTV.

A mesma publicação noticia que terá havido uma troca de tiros no bairro de Neudorf onde o atirador se terá refugiado.



O ataque ainda não foi classificado como "terrorismo", mas as autoridades francesas da secção antiterrorista de Paris estão a seguir pistas nesse sentido, até porque Chérif C. estava sinalizado pela polícia como "fiché S", ou seja, um indivíduo muito perigoso, de acordo com a prefeitura da região de Grand Est.

O atirador já tinha sido condenado em 2011 a dois anos de prisão por ter agredido um adolescente com uma garrafa partida, sendo frequentador regular de meios radicais (indeterminados) em Estrasburgo, escreve o jornal Le Figaro.