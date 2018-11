Marcos Campos Nogueira, Janaína Américo e os filhos do casal foram encontrados mortos e esquartejados na sua própria casa na cidade espanhola de Pioz a 18 de Setembro de 2016. O assassino, Patrick Nogueira, foi condenado a prisão perpétua em Espanha pela morte dos familiares, dois anos depois.

O episódio ficou conhecido como "a chacina de Pioz" e Patrick, à altura dos factos com 19 anos, tem sido apelidado como um dos piores assassinos da história moderna do país. Um relatório do Instituto de Medicina Legal de Guadalajara não deixa margem para dúvidas no perfil que traçou para Patrick. Escreve o instituto que o jovem apresenta um "perfil psicopata, caracterizado por falta de remorsos e empática, carácter manipulador, insensibilidade, afecto superficial e egocentrismo". E foi isto que o júri viu no jovem, apesar de o mesmo ter dito, no início do julgamento, ter já pedido perdão à sua família e à família da tia que matou.

Segundo a reconstituição do caso, o jovem chegou a casa dos tios munido de uma faca, sacos de plástico e fita adesiva. Assassinou primeiro a tia, Janaína Santos Américo, de 39 anos e os filhos do casal, de um e quatro anos. Ficou depois à espera da chegada do tio, Marcos Campos, de 40 anos, tendo-o matado igualmente.