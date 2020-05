O espanhol que defende a Coreia do Norte no Ocidente

Foi a dúvida que inquietou o mundo nas últimas semanas: porque é que Kim Jong-un desapareceu? Foi infetado com o coronavírus? Foi operado ao coração e esteve à beira da morte? "Isso são tudo falsas notícias". Quem o garante é Alejandro Cao de Benós, que é desde 2002 uma espécie de embaixador não oficial da Coreia do Norte para o resto do mundo. O catalão, de 45 anos, garantiu à Bloomberg que o líder do país asiático está bem e até mostrou ao jornalista que o contactou, na semana passada, uma foto de Kim junto de aviões militares "no dia em que houve a suposta cirurgia de emergência". Mas não esclareceu se Kim esteve em retiro no complexo de luxo da cidade costeira de Wonsan, como especularam fontes americanas e da Coreia do Sul.

Sempre que surgem alegadas fake news sobre o regime coreano, Cao de Benós pode intervir. Mas essa não é a sua principal função. Como delegado especial do Comité de Relações Culturais com o Exterior, ligado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, promove o país no Ocidente e agiliza negócios – nem todos, claro. Há pouco foi contactado por um empresário do Havai que queria abrir um McDonald´s em Pyongyang. E também por espanhóis da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Às duas respondeu de imediato que não, porque o regime não autoriza no país negócios privados nem religiões que não sejam as existentes antes da fundação da República da Coreia, em 1948.

Para mediar os negócios entre países capitalistas e o regime socialista asiático – alvo de sanções da comunidade internacional –, "é preciso ser persistente e estar imune à frustração", revela. Os que têm maior taxa de sucesso são os que envolvem os recursos naturais da Coreia do Norte, como minérios. Mas também têxteis, indústria pesada, construção naval, pesquisa farmacêutica e eletrónica. "A Coreia tem desenvolvido muitas aplicações para Android e iOS, e baratas. E também exportamos muito para todos os tipos de desenhos animados e videojogos", confessa.