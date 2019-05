"Ao contrário do que eles imaginaram, ou, melhor, ao contrário do que eles desejaram, o diabo não veio. Contudo, Passos Coelho voltou - e esse regresso diz tudo, diz bem o que lhes vai na alma e como eles veem o futuro de Portugal", reagiu o líder socialista.



Segundo António Costa, esta corrente do PSD mais ligada a Pedro Passos Coelho, quando olha para o futuro de Portugal, "o que vê é o retrovisor, o país a andar em marcha atrás, voltando ao tempo da austeridade, do corte dos salários e das pensões, e ao tempo do enorme aumento de impostos".



"É esse o futuro que eles querem - e é esse o futuro que nós não queremos", contrapôs, recebendo uma prolongada salva de palmas por parte dos militantes e simpatizantes socialistas.



Antes, o secretário-geral do PS voltou a acusar o cabeça de lista europeu social-democrata, Paulo Rangel, no plenário do Parlamento Europeu, "de ter erguido a voz não para defender Portugal, não para defender os portugueses, mas para pedir à Comissão Europeia que viesse a Portugal impedir o acordo entre o PS, PCP, Bloco de Esquerda e PEV" para a formação do atual Governo.



"Ele, Paulo Rangel, alegou que se virássemos a página da austeridade não respeitaríamos os acordos com a União Europeia. Ele quis atacar Portugal, quis comprometer a nossa soberania democrática de mudar de política", acrescentou.

