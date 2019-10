Entra esta quinta-feira em vigor a lei que impõe a diretiva europeia sobre os direitos de autor em França. Esta lei dita que empresas como a Google ficam responsáveis pela compensação financeira dos órgãos de comunicação social cujos conteúdos noticiosos reproduzem, ao abrigo da lei do direito de autor. A lei começa por entrar em vigora em França e mais tarde vai-se alastrar aos restantes países europeus.O que significa isto? Nos últimos anos serviços como a Google, a Yahoo! e o Facebook usaram notícias de outros meios para complementar os seus serviços. Durante esse tempo, maior parte das receitas conseguidas (75%) com esse conteúdo foram para as gigantes informáticas, enquanto os restantes 25% ficaram para os criadores de conteúdo de facto. Com as novas diretivas aprovadas pela UE, a Google vai ter de passar a distribuir mais equitativamente as receitas.Mas a Google recusa-se a pagar essa compensação pelos seus serviços e ameaçou os jornais de que iria deixar de difundir os conteúdos noticiosos nos seus serviços. Isto pode significar um pesado corte nos acessos aos sites, até porque muito do acesso é feito através dos motores de pesquisa e agregadores de notícias. Os editores daquele país estão em estado alerta.A diretiva foi aprovada a 26 de março depois de um grande escrutínio. Houve petições a circular para que se impedisse estas diretivas de serem aprovadas. Mas tal não aconteceu e a lei foi aprovada, com os Estados-membro a terem de cumprir atualmente os trâmites processuais normais para adotar as diretivas. Em 25 de setembro, A Google afirmou que não iria remunerar as empresas de comunicação social francesas, apesar da entrada em vigor de uma lei que transpõe para o direito francês a reforma europeia do direito de autor, e instaura, como esta prevê, um "direito vizinho" em proveito dos editores da comunicação social e das agências noticiosas.A Google ameaçou os meios de comunicação de que iria tornar os seus conteúdos menos visíveis caso fosse impedida de os reproduzir ou de mostrar parcialmente parte das notícias, como acontece atualmente.A Google, com este braço-de-ferro com jornais e poderes franceses pretende estancar de imediato a situação, impedindo que outros países procurem uma legislação semelhante. As empresas de comunicação francesas já anunciaram a intenção de processarem a gigante tecnológica, acusando-a de desafiar a lei da UE, ao violar os direitos de autor, ao não pagar os conteúdos.O presidente da APIG, uma aliança que agrupa dezenas de títulos da imprensa nacional e regional, disse esta quinta-feira em Paris que iria pressionar o governo francês a agir contra a Google, pelo desrespeito à lei. "É o futuro da imprensa francesa e europeia que está em jogo", acrescentou.No início do mês, o presidente francês Emmanuel Macron , afirmou que a Google não podia "dispensar-se" da lei em França e que vai ter de pagar os direitos de autor aos meiosMacron criticou "a posição que a Google tomou em primeiro lugar na Alemanha, depois na França que consistiu em dizer: 'as vossas diretivas são simpáticas, as vossas leis são maravilhosas, sem dúvida, mas não é não ou, mais exatamente, vocês vão todos assinar-nos a liberdade de utilizar os vossos conteúdos, senão deixamos de vos referenciar'". Para Macron, "basta dizer que a vontade de hoje de um operador é de não pagar os jornais, de não pagar os jornalistas, como a lei prevê, a diretiva europeia prevê, sob pena de os matar".