Número de desempregados diminui em Espanha

O número de desempregados diminuiu em 172.302 pessoas quando comparado com o de há um ano.

O número de desempregados inscritos nos serviços públicos de emprego espanhóis diminuiu em abril em 91.518 pessoas em relação ao mês anterior, alcançando um total de 3.163.566.



Segundo os dados publicados hoje em Madrid pelo Ministério do Trabalho, Migrações e Segurança Social de Espanha, o número de desempregados diminuiu em 172.302 pessoas quando comparado com o de há um ano.



O setor dos serviços foi o principal responsável pela diminuição do desemprego em março (81.074), seguido da agricultura (5.396) e da indústria (3.472), assim como entre as pessoas sem emprego anteriormente (1.605).



Por outro lado, o número médio de inscritos nos serviços de Segurança Social espanhóis registou em abril um aumento de 186.785 pessoas (mais 0,98% do que em março), para 19.230.362 de pessoas ocupadas.



Em comparação com um ano antes, o sistema de segurança social tem mais 551.901 pessoas ocupadas, um aumento de 2,95%.