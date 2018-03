O ex-espião duplo russo, Sergei Skripal, e a filha, continuam a lutar pela vida no hospital de Salisbury, em Inglaterra, para onde foram levados depois de terem sido envenenados por um poderoso agente nervoso.

Até agora, as autoridades não tinham revelado a substância tóxica utilizada no ataque. Mas ontem, a primeira-ministra britânica, Theresa May, disse ao parlamento britânico tratar-se de Novichok, um dos mais mortíferos agentes nervosos, criado precisamente pelos soviéticos nos anos 70.

O que é Novichok

O agente nervoso tem uma composição química ligeiramente diferente dos agentes mais comuns, entre eles o gás sarin e VX, mas é dez vezes mais mortífero.

O gás é produzido com agroquímicos que não estão proibidos pelas convenções internacionais e que, segundo um especialista norte-americana em armas químicas, permite a sua produção em massa de forma legítima. De facto, o Novichok nunca foi declarado por Moscovo à Organização de Proibição de Armas Químicas, estabelecido no Tribunal Internacional de Justiça de Haia, e da qual a Rússia faz parte.

Mas só cientistas altamente especializados conseguem produzi-lo e sob monitorização apertada.

O agente nervoso provoca um enfraquecimento do batimento cardíaco e a restrição progressiva das vias respiratórias, provocando a morte por asfixia. Não tem cura, garante um dos seus criadores, o cientista russo Vil Mirzayanov, radicado nos Estados Unidos.

Sergei Skripal condenado

Segundo o cientista russo Vil Mirzayanov, que há vinte anos fugiu da Rússia para os Estados Unidos, Sergei Skripal e a filha não devem recuperar do ataque. "Não tem cura. Há antídotos, mas eles não permitem a recuperação total", disse ao The Independent.

Mais: as pessoas de Salisbury que tenham sido expostas ao agente nervoso também correm risco. "Mesmo em pequenas doses, pode ser eficaz e provocar efeitos durante anos", disse o cientista.

Arma de destruição massiva

As autoridades britânicas aconselharam que as cerca de 500 pessoas que estavam no pub Mill e no restaurante Pizzi, na altura em que Sergei Skripal e a filha lá estiveram, lavem as roupas e coloquem malas e outros pertences que não podem ser lavados em sacos selados, para evitar o risco de uma exposição repetitiva.

Mas o cientista russo considera que isso não é suficiente para evitar a contaminação. "É uma arma de homicídio em massa", disse o cientista que, assumindo a sua responsabilidade na criação do gás, garante ter-se dedicado a lutar contra as armas químicas.

Até agora, para além de Sergei Skripal, a filha e o agente da polícia que primeiro tomou conta do caso, foram avaliadas por médicos 38 pessoas. A maioria recebeu alta e apenas uma continua a ser seguida em ambulatório.

O agente nervoso pede eficácia em contacto com água e humidade. Por isso, também a zona do jardim onde o ex-espião russo e a filha foram encontrados inanimados num banco, foi também lavada

Produção de Novichok

O cientista russo acredita ter sido produzido apenas uma pequena quantidade de Novichok, mas garante que esta é suficiente para matar muitas centenas de milhares de pessoas.

As autoridades britânicas ainda não determinaram como a substância entrou sem ser detectado no país.