Foi a décima derrota para Theresa May desde que se tornou primeira-ministra: o Parlamento inglês chumbou esta quinta-feira uma moção sobre o Brexit, depois de esta ter sido apresentada pelo governo britânico na Câmara dos Comuns. Apesar de não ter consequências práticas, este novo contratempo assume-se como uma derrota simbólica para a política.

A decisão dos deputados terá pouca influência prática no processo, uma vez que o texto da moção era vago e não incluía mudanças no processo de renegociação da saída da União Europeia (UE). Porém, torna-se significativa já que mostra que May terá mais dificuldades em controlar uma maioria no parlamento para aprovar um acordo e que até os membros pró-Brexit do Partido Conservador estão dispostos a desafiar a primeira-ministra e arriscar no processo que o Reino Unido saia da UE sem acordo.

Terá sido este ponto que levou à abstenção dos conservadores eurocéticos e consequente chumbo da moção: dentro do Partido Conservador, a fação European Research Group (ERG) liderada por Jacob Rees-Mogg defende a saída sem acordo da UE. Para a maioria dos elementos, aprovar a moção seria apoiar uma solução que poderia impedir o Brexit de acontecer de todo.

Na declaração, votada pelos deputados, o governo de Theresa May pediu que fosse "reiterado o apoio à abordagem para sair da UE expressa a 29 de janeiro". "Esta Câmara vê com bons olhos a declaração da primeira-ministra de 12 de fevereiro de 2019; reforça o seu apoio à abordagem de saída da UE expressa por esta Câmara a 29 de janeiro de 2019 e nota que as conversações entre o Reino Unido e a UE no backstop da Irlanda do Norte continuam a decorrer", lê-se na moção, que foi chumbada com 303 votos contra e apenas 258 a favor.Por que motivo os tories decidiram não apoiar esta declaração com pouco alcance prático? Esta moção de 12 de fevereiro tratou-se de uma promessa de May que irá apresentar um novo acordo para sair da UE ao parlamento britânico, ao mesmo que a anterior - a emenda de saída - foi aprovada no passado dia 29 de janeiro para os Comuns evitarem uma saída sem acordo.

"O Governo precisa de trabalhar com os seus deputados em vez de trabalhar contra eles", declarou Rees-Mogg no rescaldo da votação na Câmara dos Comuns. "O Governo pode, no entanto, aprovar o compromisso de Malthouse, mas primeiro tem de o adotar [como seu]", afirmou o deputado eurocético.



O governo britânico anunciou que irá fazer uma nova declaração sobre o Brexit no dia 26 de fevereiro, seguido de um debate e votação nos dias seguintes, mas não ficou claro quando irá ocorrer a aprovação que o governo precisa do parlamento para ratificar o Acordo de Saída do Reino Unido da UE, que irá teoricamente garantir a saída ordenada a 29 de março. May necessita assim da maioria de votos do parlamento para aprovar o acordo, depois de o texto negociado com Bruxelas ter sido rejeitado a 15 de janeiro.



Os líderes europeus já reiteraram indisponibilidade para renegociar o conteúdo do acordo, apesar de May e Junker terem combinado encontrar-se outra vez no final do mês para discutir o assunto.



May, por sua vez, argumenta que são precisas alterações legais vinculativas no documento do acordo para conseguir a aprovação do parlamento britânico. Nesse sentido, tem ligado nos últimos dias a homólogos europeus, incluindo o primeiro-ministro António Costa.