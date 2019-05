Julian Assange não é um cliente fácil, assume Juan Branco à: inteligente, interessado, envolve-se muitíssimo na sua defesa, mas entre as diversas acusações (incluindo por violação na Suécia) o pedido de extradição para os EUA e o eventual julgamento é o desafio que o seu advogado sente ser mais difícil de ultrapassar.Não porque o fundador do Wikileaks seja culpado, sublinhou o advogado luso-descendente na entrevista para um perfil que pode ler na edição n.º 786 , mas porque se trata de uma "perseguição".Tem sido o mais implicado na sua defesa, o que quer controlar tudo. E estava em posição de fazê-lo. Cada caso é diferente. Trabalhar com Assange foi um privilégio e é violento porque para ele está a transformar-se numa questão de vida ou morte. E é tão evidente que é uma perseguição – qualquer pessoa deveria indignar-se porque [ele] publicou documentos verdadeiros. É frustrante porque eu tinha prometido trazê-lo para França – e as negociações com François Hollande falharam porque o atraiçoou em 2015. E era eu o único responsável dessas negociações e foi muito duro aceitar.Para nós é o mais fácil de tratar, a situação resolve-se no momento em que tivermos oportunidade de responder porque, factualmente, se tomarmos as palavras da pessoas que acusa, a situação não justifica ter chegado a um tal nível de repressão contra Assange. Mesmo dando completa credibilidade à pessoa que acusa, consideramos que não houve violação e o que se passa é vingança instrumentalizada. Muito mais difícil para nós é a questão dos EUA , porque a coisa de que Julian é acusado é de ter feito o labor de jornalista e defender-se disso é mais complicado. Se sabe que não é violador, pode defender-se facilmente.Meses. A próxima audiência de extradição é a 12 de junho.Foi depois da mobilização da lei Hadopi. A defesa dos direitos sobre a Internet é um mundo muito pequeno. E Eu já tinha começado o doutoramento em Direito Internacional e estava em Yale pediu para [nos] encontrarmos. Propôs-me trabalharmos juntos e pouco depois o Baltazar Garzón, que eu tinha homenageado em 2010 tomou a direção da equipa e começámos.Aconteceu ali por 2015. À, o famoso juiz espanhol descreve-o como "um jovem advogado que vive intensamente o direito e a defesa dos direitos humanos". Numa resposta por email, Baltazar Gárzon acrescenta que "tem muito boa preparação técnica", "profissionalmente é muito incisivo, inteligente e assume os riscos que todo o ativista deve enfrentar".