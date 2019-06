"As investigações realizadas até à data ainda não foram capazes de determinar as causas do incêndio", disse um comunicado do procurador de Paris, Remy Heitz.



No entanto, Heitz acrescentou que uma investigação foi aberta sobre a possibilidade de negligência ter causado o incêndio.



Recorde-se que um incêndio consumiu a Catedral de Notre-Dame na noite de 15 de abril, impressionando o país e o mundo.



Dois meses depois do incêndio, a 15 de abril, que consumiu parte da Catedral de Notre Dame, a diocese de Paris retomou em junho as missas dentro da icónica igreja. A catedral encontrava-se em obras de restauro no seu exterior quando, em 15 de abril, deflagrou um violento incêndio que demorou cerca de 15 horas a ser extinto.

As autoridades francesas estão a investigar a possibilidade de negligência no incêndio que destruiu a Catedral de Notre-Dame em Paris, França, em abril, não acreditando que tenha sido resultado de ação criminosa.O inquérito às causas do incêndio privilegia as hipóteses de cigarro mal apagado ou falha elétrica.