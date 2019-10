Não quer que o mau tempo lhe estrague as férias? Já pode fazer um seguro contra a chuva

O Campings.com é uma página especializada em parques de campismo em toda a Europa. A empresa juntou-se à fintech startup Setoo para projetar um seguro que permite aos clientes cancelar as férias com 72 horas de antecedência se for esperado que chova. Os clientes também recebem um reembolso se ficarem com as férias canceladas.

Com base nas previsões da Meteomatics – um fornecedor especializado em dados meteorológicos -, a Setoo vai notificar os campistas sobre o perigo de chuva. Qualquer cliente que decidir cancelar as férias vai receber automaticamente o reembolso.

"O clima é uma consideração especialmente importante para os campistas, que estão mais expostos aos elementos que os outros turistas", disse Jerome Mercier, CEO da Campings.com, que também oferece casas móveis, chalés e cabines. "Temos procurado por um produto de proteção contra intempéries há alguns anos antes de encontramos exatamente o que precisávamos na proteção contra os dias chuvosos" acrescentou.

O custo do seguro varia dependendo do clima típico de cada acampamento e da estação do ano. Geralmente, uma apólice custa entre três e oito por cento do preço da reserva, sendo o custo médio de 15 euros por semana. O seguro está disponível para clientes no Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Áustria.

Noam Shapira, co-fundador e co-CEO da empresa, afirmou que esperam maiores receitas, sugerindo que a opção de comprar um seguro contra a chuva vai convencer mais clientes a avançar com as reservas. A Setoo também está a conversar com outros locais de férias semelhantes para fazerem seguros – por exemplo, haver seguros numa estância de esqui para o caso de não haver neve no local.