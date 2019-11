Siga a Sábado nas redes sociais

Os bispos católicos da Polónia divulgaram em março um relatório com números alarmantes sobre crimes de abusos sexuais no seio da Igreja. O documento baseava-se em informação posterior a 1990, já que os arquivos anteriores estavam incompletos (a Igreja foi hostilizada pelos comunistas e procurou esconder os seus esqueletos). O retrato das três últimas décadas era trágico: foram identificados 382 pedófilos, incluindo 198 sacerdotes que tinham abusado de menores de 15 anos. Muitos violaram mais de uma criança e havia pelo menos 625 vítimas.Os bispos reconheceram que esta era a ponta do icebergue, mas também procuraram justificar-se, alegando que o fenómeno atinge outros setores da sociedade. Os problemas da Igreja polaca não pareciam, no fundo, diferentes daqueles que ocorreram noutros países (Irlanda, Austrália, Alemanha, Estados Unidos), com a impunidade dos culpados que resultava da transferência dos padres predadores para outras paróquias, onde podiam manter-se em contacto com crianças.Mas num país com uma tradição de catolicismo forte, estes factos foram chocantes. Na Polónia, 85% da população identifica-se como católica e um terço frequenta a missa pelo menos uma vez por semana. Em 2015, o episcopado polaco fizera já mea culpa, prometendo enviar os novos casos confirmados para a justiça secular e seguir as determinações dos Papas Bento XVI e Francisco sobre as situações de abuso. O processo culminou em novembro de 2018, após o escândalo causado por um filme de ficção, O Clero, que resultou num comunicado em que os bispos pediram "perdão a Deus, às vítimas de abusos sexuais, às suas famílias e a toda a comunidade da Igreja por todos os males infligidos às crianças e jovens por padres, religiosos e laicos trabalhando para a Igreja". Mas organizações independentes falaram da continuação de casos de encobrimento em pelo menos duas dezenas de dioceses.O verdadeiro escândalo rebentou a 11 de maio, quando surgiu no YouTube um documentário de duas horas, Não Contes a Ninguém, que incluía entrevistas a padres pedófilos obtidas por intermédio de câmara oculta. Da autoria de dois irmãos, Tomasz e Marek Sekielski, o filme mostra vítimas (agora adultas) a confrontarem os violadores, confissões dos culpados, mas também o encobrimento e a hipocrisia.A credibilidade da igreja foi gravemente atingida. Os críticos dizem que a instituição foi incapaz de lidar com um problema que destruiu a vida de centenas de pessoas vulneráveis, apesar de ter privilégios e influência política, sobretudo na saúde e educação. Em qualquer cerimónia pública, participa geralmente uma autoridade eclesiástica.Mais de oito milhões de polacos viram o documentário no fim de semana em que este foi posto na rede social e, em três meses, a contagem ultrapassa 20 milhões de visualizações.A questão extravasou para a política. A Igreja Católica esteve sempre ao lado do atual partido no poder, Lei e Justiça (PiS), cujos principais líderes participaram na luta contra o regime comunista ao lado do clero - respeitado pelo combate que manteve contra as tiranias do século XX (nazismo, comunismo), com muitos sacrifícios e heroísmo, incluindo julgamentos conceptuais, o assassinato do padre Jerzy Popieluszko e a liderança espiritual de um dos maiores símbolos da nação polaca, o Papa João Paulo II.De raiz democrata-cristã, ultraconservador e nacionalista, o partido da Lei e Justiça mantém intensa rivalidade com outra formação de tendência democrata-cristã, a Plataforma Cívica (PO), na oposição: a divisão é entre a Polónia rural e a urbana, a liberal e a tradicionalista. Os rivais foram aliados, mas hoje estão em barricadas opostas. A Igreja Católica prefere a Lei e Justiça e desconfia das opiniões mais liberais da oposição.O documentário Não Contes a Ninguém surgiu a duas semanas das eleições europeias e a questão da pedofilia na Igreja invadiu a campanha. Jaroslaw Kaczynski, líder do PiS (sem cargo oficial), assumiu a aliança entre o seu partido e o catolicismo, ao afirmar "que não há Polónia sem a Igreja Católica". A campanha centrou-se na religião, nos direitos das mulheres e dos homossexuais, nos supostos perigos das migrações, e a forma como Kaczynski saiu em defesa da Igreja levou muitos analistas a prever que os conservadores iam ser arrasados. Pela oposição progressista, concorria ainda um partido novo, Primavera, liderado por um homossexual e anticlerical assumido, Robert Biedron, que defende a separação total entre Estado e Igreja, entre outras medidas controversas na Polónia, como casamento entre pessoas do mesmo sexo. Os conservadores no Governo venceram as eleições com inesperada facilidade, obtendo 46%, o melhor resultado partidário de sempre, e a Coligação não foi além de 38%. A Primavera conseguiu 6%.As europeias eram a primeira volta das legislativas de novembro e, nesse sentido, o partido de Kaczynski está bem posicionado para se manter mais quatro anos no poder, beneficiando da excelente situação económica (crescimento, emprego, aumentos de salários), mas sobretudo da ansiedade do eleitorado em relação à suposta erosão dos valores nacionais da família e da ordem.Ao mesmo tempo, o Governo endureceu a lei sobre pedofilia, com o aumento das penas por violação de menores. O primeiro-ministro Mateusz Morawiecki declarou que estes crimes eram punidos pelo sistema judicial de "forma demasiado moderada", mas a sua intenção era defender a Igreja, assimilando o problema a todos os setores da sociedade. A oposição tentou ainda criar uma comissão parlamentar dedicada aos crimes no seio da Igreja, mas os deputados da maioria decidiram que a investigação não será exclusivamente focada em padres católicos.A nível político, entretanto, já se combate na pré-campanha das legislativas de novembro. Para os meios nacionalistas tenta-se construir a narrativa de que o Governo polaco foi vítima de um ataque das instituições europeias e que as críticas à Igreja não são mais do que a contestação da identidade profunda da Polónia. E o Governo surge agora bem posicionado nas sondagens.Em meados de junho, o Papa Francisco enviou à Polónia o seu maior especialista em casos de abusos sexuais praticados por membros do clero, o arcebispo de Malta, Charles Scicluna, que reuniu com a conferência episcopal para uma discussão sobre a proteção dos jovens. O enviado explicou que era preciso aplicar as regras previstas nos documentos do Vaticano e que, na eventualidade de encobrimento, as pessoas podiam e deviam recorrer ao próprio núncio apostólico. O facto é que as denúncias chocam com a resistência de algumas dioceses, de que é exemplo o episódio noticiado apenas dois dias antes da chegada do arcebispo à Polónia: num caso de pedofilia de 2001, o tribunal exigiu ao clero documentação contendo eventuais provas do crime, algo que a diocese de Poznan se recusava a entregar aos procuradores, alegando que os ficheiros tinham sido enviados para o Vaticano. A decisão do tribunal não tem precedentes.